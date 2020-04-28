ماليزيا تتفاءل: فيروس كورونا لم يعد إلى المتعافين منه

كل المؤشرات تدعو الماليزيين للتفاؤل بقرب زوال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لا سيما بعد أن أعلنت إدارة الصحة الماليزية أنه لم يتم اكتشاف عودة الإصابة بالفيروس للذين تعافوا منه.

وتوقعت الإدارة - في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية /برناما/ - إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس من المتوقع أن ينخفض إلى رقم واحد بحلول منتصف مايو المقبل.

وأعلن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في مؤتمر صحفي بخصوص مستجدات الفيروس اليوم أن ماليزيا نجحت في تسطيح منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والآن بصدد التعافي منه بعدما تستمر حالات الشفاء في تسجيل أعداد أعلى بضعفين مقابل إصابات جديدة.

وأشار الى ورود 75 حالة شفاء جديدة اليوم، ليقفز بذلك العدد الإجمالي إلى 4,032 شخصاً تعافوا وخرجوا من مستشفيات العزل وهو ما يعادل نحو 68.9 في المئة من إجمالي الإصابات، مقابل 67.9 في المئة مسبقاً.

والزيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 31 حالة من 5,851 حالة اليوم، جعلتها المرة الحادية عشرة على التوالي التي كانت فيها الإصابات الجديدة مكونة من رقمين، مما يعكس بالفعل اتجاهاً تنازلياً لإصابات الفيروس في ماليزيا، بحسب الدكتور نور هشام.

وعزا المسؤول ذلك إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة في حصر انتشار هذا الفيروس الفتاك، أبرزها قرار تقييد التحركات التي تمددت إلى مرحلتها الرابعة حالياً.

أما الوفيات، فقد بلغت 100 حالة إجمالياً، بعد ورود حالة واحدة ، وقال الدكتور نور هشام: "توفي شخص عمره 67 عاماً، بفيروس كورونا منذ آخر تحديث. هذه الوفاة الـ 100 سبقت إصابتها بارتفاع ضغط الدم الشرياني والسكر ومرض القلب وجلطة".

وأضاف أن بقية المرضى المتلقين للعلاج بلغت 1,719 شخصاً بما فيه 36 حالة تحت العناية المركزة، وأن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبقى على 1.70 في المئة من إجمالي الإصابات.

ومن المؤشرات التي تدعو للتفاؤل أيضا، انخفاض عدد المناطق الحمراء في ماليزيا بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 12 منطقة سجلت أقل من 40 حالة إيجابية وفقاً لبيانات الإنفوجرافيك الذي أصدره مركز التأهب والاستجابة للأزمات التابع لوزارة الصحة الماليزية.

وأفادت البيانات بأن عدد المناطق الخضراء ارتفع إلى 77 منطقة مقارنة مع 68 منطقة كان في اليوم الذي سبق.

ويضم جميع المناطق الحمراء ثلاث مقاطعات في كوالالمبور، ومقاطعتين في كل من ولايات سلانجور، وسراواك، وجوهور، ومقاطعة واحدة في كل من ولايات ملاكا ونغري سمبيلان، وباهانج.