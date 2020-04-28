ترامب: أعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية لكن لن أكشف عن معلومات

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه على دراية بالحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لكنه لن يكشف المعلومات، وذلك وسط تنامي التكهن بحالة كيم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي عندما سؤل عن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي: "نعم، لدي فكرة جيدة للغاية، لكن لا أستطيع التحدث عن هذا الآن .. أتمنى فقط أن يكون على ما يرام".

ومنذ أن تردد تقرير كوري جنوبي في وقت سابق من الشهر الجاري وجاء فيه أن كيم خضع لجراحة في القلب، عقب غيابه عن بعض الأحداث المهمة، أثيرت تساؤلات عن مصيره، وكان هناك تصور عن أنه ربما يكون مريضا كما أثيرت شائعات عن وفاته.

وجاءت مؤشرات عن انه مازال على قيد الحياة من قيادة كوريا الشمالية ، يوم الأحد، بعد أسابيع من التكهنات.

ونقلت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية تعليقات منسوبة لكيم يوم الأحد عبر فيها عن تقديره للعمال الذين يشيدون منازل في مدينة سامجيون شمالي البلاد، حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

لكن يونهاب قالت إن التقرير الكوري الشمالي لم يكشف عن موقع كيم ولم ينشر صورا له.

وقال مور تشونج إن، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الكوري الجنوبي، لشبكة (فوكس نيوز) يوم الأحد إن كيم على قيد الحياة وبصحة جيدة ويقيم في مجمع بمدينة وونسان