تراجع مبيعات سلسلة مقاهي ستارباكس الأمريكية بنسبة 10%

أعلنت سلسلة المقاهي الأمريكية ستارباكس، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعاتها على مستوى العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10% سنويا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ذكرت السلسلة الأمريكية أن تراجع مبيعاتها خارج الولايات المتحدة كان أكبر، حيث تراجعت مبيعات فروعها في الصين بنسبة 50% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل تراجع مبيعات فروعها في الولايات المتحدة بنسبة 3% فقط.

وكما هو الحال بالنسبة للكثير من الشركات الأخرى سحبت ستارباكس توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل التقلبات الناجمة عن جائحة كورونا.

وبلغت إيرادات السلسلة خلال الربع الأول من العام الحالي 6 مليارات دولار بانخفاض نسبته 5 في المئة سنويا، وهو ما ربطته السلسلة مباشرة بتراجع المبيعات نتيجة كورونا.

وذكرت ستارباكس أنها تعتزم الاستفادة من الدروس التي تعلمتها من التجربة الصينية لتطبيقها في الولايات المتحدة، حتى تتمكن من "المراقبة والتكيف" مع استعدادها لإعادة فتح فروعها في الولايات المتحدة.