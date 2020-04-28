20 مليون دولار من البنك الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة كورونا

في الحلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان.. مواجهة بين «تمارة» و«رقية»

في الحلقة الرابعة من «لما كنا صغيرين».. خالد النبوي يحاول تبرئة شقيقه من قضية قتل

الحلقة الرابعة من البرنس.. روجينا تقترح على زاهر قتل محمد رمضان ونجلاء بدر من أجل الميراث

بهجة رمضان فى صوت «طلب» و«عبدالقادر» و«فوزى» و«الثلاثى»