يوسف الشريف يتعاون مع منظمة سرية لإنقاذ العالم في الحلقة الرابعة من مسلسل النهاية

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "النهاية" وأثناء ولادة زوجة المهندس زين في المستشفى، يجد المهندس صديق قديم يأتي له، ويطلب منه القدوم معه، ويعرض عليه فرصة إنقاذ العالم، وتوفير الطاقة اللازمة التي يحتاجها، ويحذره بأن قوات "إنرجي كو" قادمة الآن لتقبض عليه لأنه استخدم مكعبات طاقة من صناعته، فيوافق ويذهب معهم سريعًا.

تستمر أحداث الحلقة، ويذهب المهندس زين مع صديقه القديم إلى مدينة في منطقة بعيدة عن القدس، ومتطورة للغاية، وتحترم حريات الإنسان، وتعليم الأطفال، ويبدأ زين العمل معهم من أجل حل أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم كله.

وتنتهي أحداث الحلقة بخروج الروبوت الذي يحمل ملامح المهندس زين إلى شرفة المنزل الذي يعيش فيه، فتصوره الطائرات، وتذهب قوات "إنرجي كو" للقبض عليه.