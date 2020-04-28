البنك المركزي السويدي يبقي على معدل الفائدة بدون تغيير

أعلن البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير عند 0%، ولكن سوف يستمر في شراء السندات الحكومية وسندات الرهق العقاري لتحفيز الاقتصاد في ظل أزمة كورونا.

وقال البنك: "من غير المبرر في هذا الوقت أن نحاول زيادة الطلب من خلال خفض معدل الريبو، في الوقت الذي يرجع فيه التباطؤ الاقتصادي إلى فرض القيود ومخاوف المواطنين بشأن تفشي فيروس كورونا".

وأوضح البنك المركزي، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية عرض إقراض 500 مليار كرون (50 مليار دولار) للبنوك، لكي تستطيع الشركات بدورها أن يكون لديها إمدادات ائتمانية.

وأشار البنك إلى أنه لا يستطيع التبنؤ بنطاق وفترة استمرار فيروس كورونا، ولكن توقع أن يحتاج المستقبل معدلات فائدة منخفضة ومبالغ كبيرة من السيولة.

ووضع البنك سيناريوهين بشأن الاقتصاد، توقع في أحديهما انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنحو 7% هذا العام، والآخر انكماش الاقتصاد بنحو 10%.