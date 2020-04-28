أوروبا تستجمع جهودها لبحث إلغاء ديون دول إفريقية في ظل تفشي كورونا

قال اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تدرس الإلغاء الكامل لديون الدول الإفريقية التي أثقل انتشار وباء كورونا كاهلها.

وذكر ميشيل بعد محادثات أجريت مع مجموعة دول الساحل الخمس، النيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وتشاد، اليوم الثلاثاء إن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف "يدرسون" طلب الدول الإفريقية بإلغاء الديون مع شركاء دوليين آخرين مثل صندوق النقد الدولي في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وشدد ميشيل على أنه "من المهم للغاية أن يكون هناك نهج دولي مشترك"، مضيفا أنه يجب على العالم مساعدة القارة على إتاحة الوسائل لمحاربة انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية.

وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيقدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة من أفقر الدول الأعضاء به فى صورة تأجيل للسداد لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مايو، وتقع معظم هذه الدول في إفريقيا. وقالت دول مجموعة العشرين إنها تدعم تعليق سداد الديون.

ورغم أن هذه الدول الإفريقية ستحصل على مهلة، إلا أنها ستضطر إلى سداد القروض العام المقبل بعد فترة من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة المحتملة.