الرئيس الروسي يحث مواطنيه على الامتثال لنظام العزل الذاتي

حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الشعب الروسي على الانضباط للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين - خلال اجتماع حول مواجهة تفشي فيروس كورونا عقده اليوم - :"سنحتاج جميعًا إلى أقصى قدر من التركيز والانضباط والتعبئة. ويجب أن نضمن أن تتلاشى موجة الوباء، وأن يتراجع أخيرًا، الأمر الذي سيمكننا من رفع القيود خطوة بخطوة بعناية في المستقبل"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي: "كلما امتثل المواطنون بصرامة أكثر لمتطلبات العزلة الذاتية والحجر الصحي، وكلما سارت الأمور بشكل أسرع".

وكان بوتين قد أعلن في كلمة متلفزة في مطلع أبريل الجاري، مد فترة عطلة العمل في عموم البلاد مع الحفاظ على الرواتب، حتى نهاية الشهر بهدف منع انتشار فيروس كورونا.