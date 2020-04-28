تراجع أسعار المستهلك في البرازيل خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع أسعار المستهلك في البرازيل خلال أبريل الحالي وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي البرازيلي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

وراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الحالي بنسبة 01ر1%، مقارنة بالشهر السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 01ر0%.

في الوقت نفسه سجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 92ر2% بحسب بيانات وكالة الإحصاء الوطنية البرازيلية.

وأشار تقرير وكالة الإحصاء إلى تراجع أسعار النقل بنسبة 47ر1% شهريا وهو أكبر تراجع في أسعار المستهلك، وذلك بسبب تراجع أسعار الوقود بنسبة 76ر5%.

ويتوقع المحللون استمرار تراجع معدل التضخم السنوي لينهي العام الحالي عند مستوى 2ر2%، في حين تستهدف البرازيل تحقيق معدل تضخم سنوي قدره 4% خلال العام الحالي.

كان روبرتو كامبوس نيتو رئيس البنك المركزي البرازيلي قد قال الإسبوع الماضي إن السياسة النقدية لم تفقد فاعليتها بعد، وأن النظرة المستقبلية للنمو تتدهور، رغم أن التوترات السياسية منذ ذلك الوقت تدفع البعض إلى المطالبة بخفض كبير للفائدة.

يذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تراجع كبير للطلب في البرازيل بسبب التراجع التاريخي لثقة المستهلكين وإغلاق المتاجر والمصانع لوقف انتشار الفيروس.