قيادات الدولة الألمانية تحيي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 مايو

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يُحيي قادة الدولة الألمانية الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للتحرر من النظام النازي ونهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الثامن من مايو المقبل.

وأعلن المكتب الرئاسي في برلين اليوم الثلاثاء أنه من المقرر وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الرئيسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لإحياء ذكرى ضحايا الحرب والحكم المستبد "نويه فاخه".

وبحسب البيانات، سيشارك في المراسم الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل، ورئيس البرلمان الاتحادي "بوندستاج" فولفجانج شويبله، ورئيس مجلس الولايات "بوندسرات" ديتمار فويدكه، ورئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله.

ومن المقرر أن يدل شتاينماير بخطاب في هذه المناسبة.

وكان شتاينماير أمر في الأساس بتنظيم حفل رسمي في الثامن من مايو المقبل أمام مبنى الرايخستاج الذي يضم البرلمان، إلا أنه ألغى هذا الأمر بسبب جائحة كورونا.