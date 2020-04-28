سفيرة أمريكا في بيروت تؤكد لدياب وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي

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جددت السفيرة الأمريكيّة لدى بيروت دوروثي شيا التأكيد على وجوب التعاون مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال لقائها رئيس الحكومة حسان دياب اليوم الثلاثاء.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، إن دياب استقبل شيا في السراي الحكومي، "وجرى التداول في آخر المستجدّات المحليّة".

وأعربت "عن استيائها من الطابع غير السلمي الذي يطغى على المظاهرات".

وأعلنت السفيرة "عن مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق الجامعة الأمريكية في بيروت".

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية، وتعمل الحكومة على إعداد خطة إنقاذ من المتوقع أن يتم إقرارها خلال هذا الأسبوع.