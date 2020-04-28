إلغاء الدوري الفرنسي يفسد خطة نيمار وباريس

أكد تقرير صحفي إسباني، أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، لن يسافر إلى باريس، وسيظل في بلاده، بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية إلغاء الدوري.

ووفقا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن نيمار سيبقى في البرازيل بعدما أكدت الحكومة إلغاء هذا الموسم، الأمر الذي سيهدد خطط باريس سان جيرمان في التفاوض مع اللاعب على تجديد عقده عند عودته.

وأضافت الصحيفة أنه كان من المقرر عودة التدريبات استعدادًا لاستكمال الموسم 11 مايو المقبل، وبالفعل طالب الفريق الباريسي نيمار بالعودة، قبل أن تنهي الحكومة الفرنسية كل شيء.

وتابعت أن خطة باريس كانت تجديد المفاوضات مع نيمار عند عودته، من أجل تجديد عقده حتى 2025، في المقابل فإن نيمار كان يرغب في الاجتماع مع قادة النادي للتعبير لهم عن رغبته في الرحيل نهاية الموسم الحالي.

وأتمت أنه في الوقت الحالي سيبقى نيمار في البرازيل وسيتم تأجيل جميع المفاوضات حول مستقبله حتى إشعار آخر.