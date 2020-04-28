الإمارات ترسل مساعدات طبية وغذائية إلى باكستان لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا

أرسلت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات تحتوي على 14 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية حمد عبيد ابراهيم سالم الزعابي حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" في إطار التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين على مدى عقود، تقدم دولة الإمارات المساعدة لجمهورية باكستان وذلك في إطار تعزيز التضامن العالمي في مكافحة فيروس كورنا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة من الإمدادات الطبية التي ترسلها دولة الإمارات إلى جمهورية الباكستان، حيث وصلت الدفعة الأولى إلى إسلام آباد بتاريخ 2 أبريل، أما الدفعة الثانية من الإمدادات وتحتوي على 11 طناً فقد وصلت في 5 أبريل.

وقد أرسلت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 320 طناً من المساعدات إلى أكثر من 30 دولة، استفاد منها نحو 320 ألف من العاملين في المجال الصحي.