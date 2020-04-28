برشلونة ويوفنتوس يتوصلان لاتفاق بشأن آرثر

توصل فريقا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق بخصوص اتمام صفقة انتقال البرازيلي أرثر ميلو، متوسط ميدان البلوجرانا إلى الفريق الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد تلقى برشلونة اتصالات من قبل يوفنتوس منذ عدة أسابيع، يسأل خلالها عن إمكانية التعاقد مع آرثر ميلو.

وانضم آرثر إلى برشلونة في صيف 2018 مقابل 31 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كمتغيرات، ومن المتوقع ألا يقبل برشلونة إلا بزيادة 20 مليون يورو على الأقل عن هذا الرقم لإتمام الصفقة.

ولا يستبعد أن تكون هناك صفقة تبادلية بين الناديين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

يأتي ذلك على الرغم من تأكيدات آرثر في أكثر من مناسبة على رغبته في الاستمرار مع برشلونة، في ذات السياق، منح برشلونة نظيره يوفنتوس الضوء الأخضر للتفاوض مع آرثر.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس ينوي تقديم راتب كبير لآرثر، مقارنة بما يتقاضاه مع برشلونة، من أجل إقناعه بالانتقال إلى تورينو.