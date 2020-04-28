تماثل 4 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا المستجد بالحجر الصحي بكفر الدوار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، عن تماثل 4 أشخاص للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتحول نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور عبد الفتاح اللافي، استشاري الإمراض الصدرية بمستشفي كفر الدوار للحجر الصحي، أن جميع الحالات التي تعافت من فيروس كورونا المستجد حالتهم الصحية جيدة، مشيرًا أن جميع الحالات بالمستشفي حاليًا مستقرة.

جدير بالذكر أن مستشفى صدر دمنهور، قام اليوم بتحويل 9 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد ، بمراكز كفر الدوار، ودمنهور، والرحمانية، وشبراخيت، لمستشفيات الحجر الصحي بكفر الدوار والعجمي لتلقي العلاج اللازم.