ضبط مخبز قام بالتصرف في 39 طن دقيق بكفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم ، بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، حملة استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، حفاظًا على صحة المواطنين، وكذلك مواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، يفيد تمكن وإدارة تموين كفر الدوار، برئاسة المهندس مصطفى الزمراني، من شن حملة لضبط المخالفين.

وخلال حملة في الثالثة فجرا تمكنت الرقابة التموينة بكفر الدوار برئاسة مصطفى غريب مفتش الرقابة بالأدارة بعمل حملات تفتيشية للمرور على المخابز البلدية وكذلك تسجيل بيانات المخابز لربطها ب GPS .

وتم تحرير عدد 14تقرير بالمخالفات وهى كالاتى ، 13تقرير نقص وزن

كما تم ضبط مخبز قام بالتصرف في 788 شيكارة دقيق بلدى بعدد 39 طن

وتم الانتهاء من تسجيل عدد 110 مخبز من اجمالي 172مخبز وذلك لربطهم GPS وجاري تسجيل الباقي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.