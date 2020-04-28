أمازون تمدد إغلاق مراكزها للتوزيع في فرنسا حتى الخامس من مايو

(د ب أ)

قالت شركة أمازون الأمريكية العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت اليوم الاثنين إن أحد مراكز التوزيع التابع لها في فرنسا سيظل مغلقا حتى 5 آيار/مايو المقبل، في الوقت الذي تنظر فيه المحاكم الفرنسية هذا الأمر الذي أثار خلافا قانونيا بشأن صحة العاملين داخل المركز في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الشركة أن العمال سيتقاضون رواتبهم كاملة أثناء بقائهم في المنزل.

وكانت محكمة استئناف فرنسية قد قضت يوم الجمعة بأن المركز التابع لشركة أمازون لا يمكنه تجهيز بضائع معينة ما لم يجر تحسين أقنعة الوجه (الكمامات) التي يوزعها على الموظفين. وبذلك ايدت محمكة الاستئناف حكما مماثلا اصدرته محكمة أدنى درجة،كانت رفضته شركة أمازون.

وقالت الشركة إن "مراكز توزيعنا في فرنسا والعالم كله آمنة".

وبموجب قرار المحكمة، فسيسمح لشركة أمازون فقط بتجهيز الطلبيات الخاصة بأجهزة تكنولوجيا المعلومات ومنتجات الحيوانات والمنتجات الصحية والطبية ومنتجات الأغذية.

وقد هددت المحكمة بفرض غرامة 100 ألف يورو (108300 دولار) لكل مخالفة.

وقد أمرت المحكمة الشركة الأمريكية أيضًا بإجراء تقييم للمخاطر مع ممثلي الموظفين وتنفيذ جميع تدابير الصحة والسلامة المطلوبة.

وتعني صيغة الحكم أن أمازون قد تواجه غرامات تصل إلى مليار يورو في الأسبوع إذا خالفت القواعد الخاصة بالمنتجات التي يُسمح لها بتجهيزها في فرنسا.