ما حقيقة إرسال الصين ملابس موتى كورونا لفقراء إفريقيا؟

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في دول العالم، وانحصاره في بعض الدول التي حققت نجاحا في التصدي للوباء كالصين ونيوزيلندا وغيرها، انتشرت صورا تزعم مطالبة الصين بشحن ملابس مرضى كورونا الراحلون إلى دول إفريقيا كملابس مستعملة لكي يستخدمها الفقراء والمحتاجون في تلك الدول.

وحملت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في عدة بلدان حول العالم مع عنواين بعضها يقول "هذه الملابس للحالات التي ماتت في الصين متأثرة بفيروس كورونا، إنهم يشحنونها إلى إفريقيا، لكي يتم استعمالها مجددا، لذا فنحن بحاجة إلى أن نكون على علم بتلك الكارثة"، وفقا لصحيفة "إنديا توداي" الهندية.

وأصبحت الصور التي تحوي ملابس وبطانيات معبأة بإحكام في شنط بلاستيكية شفافة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع تواصل الادعاء بأنها ملابس تعود للصينيين الذين ماتوا جراء فيروس كورونا في أنحاء البلاد تقوم بكين بشحنها إلى إفريقيا، ولكن مع البحث عن حقيقة الصور، ظهر أن تاريخ نشرها الأول يعود لأكثر من سبع سنوات، ولا علاقة لها بفيروس كورونا أو مصابيه.

فباستخدام البحث العكسي للصور وجد أن الصورة منشورة منذ أغسطس 2013، ما يثبت أنها عمرها عدة سنوات، ولا يمكن أن تكون مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فقد تم استخدام الصورة لسنوات عديدة على مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة بعنوان "ملابس مستعملة" لأغراض التصدير، وتُستخدم الصورة في الغالب لتصدير الملابس المستعملة إلى الدول المختلفة، وكان موقع "أفريقيا تشيك" قد أشار إلى هذه الادعاءات المضللة في وقت سابق.

والصين من الدول التي تعافت تقريبا من جائحة فيروس كورونا، فعادت الحياة لمدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لتفشي الوباء، حيث أكدت التقارير خلوها من المرضى والمصابين في مستشفياتها، ليتم تخفيف القيود تدريجياً عن أنحاء البلاد.

ومنذ اندلاع المرض فقد أبلغت الصين عن ما يقرب من 83 ألف حالة إصابة بالفيروس، تعافى منهم أكثر من 77 ألف حالة، وأكثر من 4600 حالة وفاة، في وقت كان أداء إفريقيا أفضل بكثير مقارنة بالقارات الأخرى في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، حيث أبلغت القارة بأكملها، حتى الآن، عن أقل من 34 ألف حالة إصابة، وأقل من 1500 حالة وفاة، وأكثر من 10 آلاف حالة شفاء.