قادة دول الساحل يعقدون اجتماعا مع الاتحاد الأوروبي لبحث تحديات كورونا

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عقد قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا، والنيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع الاتحاد الأوروبي، لبحث التحديات التي تطرحها جائحة كورونا على دول الساحل وتفاقم العمليات الإرهابية في المنطقة.

وأفاد مصدر رسمي أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني شارك في أعمال هذا الاجتماع عبر الفيديو إلى جانب قادة دول مجموعة الساحل الخمسة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لتحالف الساحل.

وشاركت في اللقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وتناول الاجتماع دعم الاتحاد الأوروبي لتحالف الساحل وسبل تسريع وتيرة التعاون بين الجانبين.

وأوضح شارل ميشيل خلال اللقاء معالم المساهمة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو لصالح مجموعة الساحل في يوليو 2019، وهي المساهمة التي تكمل مساهمة أوروبية أولى بقيمة 100 مليون يورو تم صرفها بالفعل في ربيع 2018.

كما شاركت في اللقاء بالفيديو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمات.

وعبر قادة دول الساحل خلال اللقاء عن أهمية تسريع انطلاق المشاريع التنموية المقررة في إطار البرنامج الاستثماري ذي الأولوية للمجموعة .

وتركز مجموعة دول الساحل على محاربة" تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" وهو تنظيم محلي تابع لتنظيم داعش، بدعم أوروبي.

وقد اهتم الاتحاد الأوروبي بصورة خاصة بتحسين الأوضاع في منطقة الساحل، حيث إن الصراع والفقر هناك هما المحركان الرئيسيان للهجرة إلى أوروبا.

الثلاثاء 28 ابريل 2020 19:15

كيب تاون/بروكسل - د ب أ

عقد قادة دول الساحل الخمس (موريتانيا، والنيجر، وتشاد، ومالي، وبوركينا فاسو)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، مع الاتحاد الأوروبي، لبحث التحديات التي تطرحها جائحة كورونا على دول الساحل وتفاقم العمليات الإرهابية في المنطقة.

وأفاد مصدر رسمي أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني شارك في أعمال هذا الاجتماع عبر الفيديو إلى جانب قادة دول مجموعة الساحل الخمسة ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لتحالف الساحل.

وشاركت في اللقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وتناول الاجتماع دعم الاتحاد الأوروبي لتحالف الساحل وسبل تسريع وتيرة التعاون بين الجانبين.

وأوضح شارل ميشيل خلال اللقاء معالم المساهمة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي بقيمة 138 مليون يورو لصالح مجموعة الساحل في يوليو 2019، وهي المساهمة التي تكمل مساهمة أوروبية أولى بقيمة 100 مليون يورو تم صرفها بالفعل في ربيع 2018.

كما شاركت في اللقاء بالفيديو نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمات.

وعبر قادة دول الساحل خلال اللقاء عن أهمية تسريع انطلاق المشاريع التنموية المقررة في إطار البرنامج الاستثماري ذي الأولوية للمجموعة .

وتركز مجموعة دول الساحل على محاربة" تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" وهو تنظيم محلي تابع لتنظيم داعش، بدعم أوروبي.

وقد اهتم الاتحاد الأوروبي بصورة خاصة بتحسين الأوضاع في منطقة الساحل، حيث إن الصراع والفقر هناك هما المحركان الرئيسيان للهجرة إلى أوروبا.