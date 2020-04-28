كيف استفاد قدماء الرومان من القمامة في بناء بيوتهم؟

يعد قدماء الرومان مهندسون بارعون إذ كانوا من أقدم من استخدم الخرسانة للبناء ومن عمل على نظام تدفئة تحت البلاط، وأيضًا اكتشف حديثا أنهم كانوا يعيدون تدوير قمامتهم لأغراض البناء.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، اكتشف فريق تنقيب أثري تحت غبار بركان «فسيوفيوس» في مدينة بومبي الرومانية الشهيرة، وجود مستوعبات قمامة خارج أسوار المدينة تبدو وكأنها جهزت لفرز القمامة لإعادة استخدامها.

وتقول الأكاديمية الأمريكية أليسون إمرسون، أحد أعضاء الفريق، إن تلك المستوعبات توجد على طول السور الشمالي للمدينة وترتفع ببعض المواقع لعدة أمتار، كما وجد بالقرب منها أكداس من السيراميك والجص التي يرجح أنها كانت لتمزج بالقمامة لتصبح مواد بناء متكاملة تنقل للاستخدام داخل المدينة.

ويرجع تاريخ تلك المستوعبات المكتشفة لوقت الزلزال الذي ضرب المدينة قبيل حدوث البركان المدمر بـ17 عامًا، إذ أن المستوعبات وجدت لاحتواء حطام المنازل المهدمة من الزلزال لإعادة استخدامها من جديد.

ويرجح أن تلك المواد من القمامة بعد مزجها بمواد بناء أخري كانت تدخل في بناء أرضيات المنازل.

وحلل الفريق التربة المتراكمة على كل من أكوام القمامة لمعرفة ما إذا كانت معالجة القمامة تتم بمكان رميها الأصلي أم إذا كانت تجمع بمنطقة معينة لمعالجتها، إذ توضح إمرسون أن القمامة التي تكون التربة المترسبة فوقها غنية بالعناصر فهي جمعت من المجاري والمراحيض، وأما تلك التي تكون مغبرة بالتراب فهي جمعت من الشوارع والطرقات.

وتقول إمرسون: "وأما عن دخول تلك القمامة في بناء الجدران فتم رصد استخدام الملاط وبقايا أوانى الفخار، وقطع البلاط المكسرة لتوضع داخل الجدار، وليتم تغطيتها بطبقة من الجص للحفاظ على مظهر الجدار الخارجي".

وتشير إلى أن وجود مستوعبات القمامة المكتشفة بالقرب من منازل قروية بأطراف المدينة يدل علي أن تلك المستوعبات كانت لمعالجة القمامة وليس لمجرد التخلص منها وإلا فلم تكن لترمي بالقرب من منازل يسكنها أشخاص.

وتقول إن هذه واحدة من أعظم الحضارات فكرت بطريقة كان على الجميع اتباعها إذ هم لا يهملون ما يرمونه من قمامة لتتراكم وتفسد الحياة بل يأخذونها بالقرب منهم ويعيدون استخدامها من جديد.

وتعرف بومبي بقصورها الفخمة وميادينها الأنيقة والحانات ومسارح المصارعة التى كان تكفى ل20 ألف متفرج، وذلك قبل أن يغمرها بركان فسيوفيوس بالغبار القاتل ليموت حينها 2000 شخص، وتبقى المدينة فى حالة حفظ جيدة حتى يتم اكتشافها عام 1747 وتدرجها اليونيسكو على لائحتها الخاصة ليزور المدينة سنويا مليوني ونصف سائح.