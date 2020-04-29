إدانة مرشح رئاسى في كوت ديفوار بتهم اختلاس قبل الانتخابات

أصدرت محكمة في كوت ديفوار حكمها على المرشح الرئاسي جيوم سورو بالسجن 20 عاما بتهمة الاختلاس وغسل الأموال، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم .

وأدانت محكمة في أبيدجان سورو /47 عاما/، اليوم الثلاثاء، بعد محاكمته غيابيا. ويعيش سورو في المنفى منذ ديسمبر، عندما اضطر لإلغاء رحلة إلى كوت ديفوار من الخارج بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وواجه سورو اتهامات تتعلق بشراء عقار في عام 2007، عندما كان رئيسا للوزراء، وقال المدعي العام إنه كان يجب إعادته إلى الدولة. كما زعمت الدولة أنه متورط في مؤامرة للقيام بانقلاب في قضية منفصلة.

ونفى سورو جميع التهم الموجهة إليه.

يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها تنزانيا، أمرت كوت ديفوار الأسبوع الماضي بتعليق مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سورو.