محافظ أسوان يقرر نقل الباعة الجائلين من سوق السيل لمنع التجمعات

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسرعة البدء في نقل الباعة الجائلين من سوق السيل الجديد إلى السويقات الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروع تغطية مصرف السيل، وذلك بعد الحصر الدقيق للمستفيدين من الباكيات مقابل أجر شهري رمزي، وبنظام التعاقد الذي يجدد في حالة التزام البائع للحد من التجمعات والتزاحم الذي يشهده السوق أثناء عملية الشراء والبيع؛ مما يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي للباعة الجائلين، بجانب حماية الأرواح وسلامة المواطنين والبائعين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتفريغ الأسواق من الإشغالات والعشوائية والتلوث البيئي، وخاصة أنه سيتم تنويع الأنشطة التجارية داخل هذه السويقات.

جاء ذلك أثناء الجولة المفاجئة التي قام بها محافظ أسوان لمنطقة سوق السيل الجديد، حيث تفقد السويقات الجديدة التي تضم 3 سويقات بإجمالي 141 باكية، حيث وجه المسئولين في مجلس مدينة أسوان بضرورة الالتزام بالشفافية والنزاهة الكاملة أثناء عملية نقل الباعة الجائلين، حيث إنه في حالة وجود أي تجاوزات سيتم تحويل المسئول عن ذلك إلى النيابة العامة واتخاذ إجراءات قاسية إدارية ومالية ضده، مكلفاً بمراجعة موقف وعقود الباكيات التي تم تأجيرها داخل السويقات الجديدة بإجمالي 38 باكية ولمدة 3 سنوات؛ للتأكد من الالتزام بالقواعد القانوينة في عملية التعاقد التي تمت.

وشدد على أنه في حالة عدم التزام أي صاحب محل تجاري داخل سوق السيل وقيامه بالتعدي على المساحة المواجهة له وخط التنظيم المحدد له، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى غلق وتشميع المحل.

وخلال جولته الميدانية، استمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين، والتي تفاعل معها، موجها بإيجاد حلول سريعة لها.