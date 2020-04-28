السفيرة الأمريكية في لبنان: أعمال العنف وتدمير الممتلكات يجب أن تتوقف

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، إن المطالب التي يرفعها المتظاهرون اللبنانيون في الاحتجاجات الراهنة لها ما يبررها، غير أن أعمال العنف والتهديدات وتدمير الممتلكات، تعد من الأمور المقلقة ويجب أن تتوقف على الفور.

وأوضحت السفيرة الأمريكية - في بيان الليلة - أنها تتفهم حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب اللبناني جراء الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها لبنان، قائلا "إننا نشجع جميع الأطراف على التزام السلمية وضبط النفس، مع الاستمرار في أخذ أقصى درجات الحيطة واليقظة والحرص على التباعد الاجتماعي في ظل وباء كورونا".

ويشهد لبنان موجة ثانية من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والتدهور البالغ في الأحوال المعيشية والغلاء الكبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة، حيث انطلقت تظاهرات قبل عدة أيام تحت شعار "ثورة الجوع" .

وانطوت بعض التحركات الاحتجاجية على أعمال شغب وعنف، لاسيما في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) حيث وقعت مواجهات واشتباكات حادة وعمليات كر وفر على مدى يومي أمس واليوم بين المتظاهرين وقوات الجيش، على نحو أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف العسكريين والمتظاهرين، إلى جانب قيام مجموعات من مثيري الشغب بتحطيم وإحراق فروع عدد من البنوك والسيارات والمؤسسات والأنشطة التجارية والآليات العسكرية.