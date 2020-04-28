ضبط مركز تجميل بأجهزة غير مشروعة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات ضبط السوق سواء فى السلع أو الادوية ، خاصة وأن سوق الدواء فى هذه الفترة والظرف الراهن يتطلب مزيد من الجهد وتكثيف الحملات ، مثنيا على جهود الصحة باداراتها المختصة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية وفق خطة محكمة للمحافظة في مجال تحقيق الانضباط وحماية المواطن من كافة صور التلاعب والغش التجاري وحفاظا على الصحة العامة

جاء ذلك خلال تواصله مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بشأن تطورات الملف الصحي في أكثر من مجال ، حيث أشار وكيل الوزارة أنه فى إطار خطة الدولة لضبط المنظومة الصحية داخل المنشآت الصحية الخاصة تم تكليف الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين لضبط أحد مراكز التجميل المزيفة ببندر بنى سويف والتى تختص فى علاج مشاكل البشرة والشعر دون إشراف طبى متخصص

حيث تمكن الفريق من ضبط صاحبة المركز والقائمة على العمل بالمركز وتبين من بطاقة الرقم القومي أنها موظفة بإحدى المصالح الحكومية وبتفتيش المركز تم العثور على كم من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة علاج البشرة والشعر وجهاز لفصل الدم وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتم إتهام القائمة على العمل بالمركز بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص بشأنه الإضرار بصحة المواطن وحيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة

وتهيب المحافظة وأجهزتها المختصة بعدم التعامل والانسياق خلف مدعى الطب ،مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى اشخاص أو منشآت طبية يقومون بمخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.