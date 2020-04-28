 بالفيديو.. المصلون يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي في الحرم المكي - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. المصلون يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي في الحرم المكي

المصلون يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي
المصلون يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي
هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 9:31 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 9:31 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد التزام المصلين المسموح لهم بأداء صلاة التراويح داخل المسجد المكي بمسافة التباعد، وفقًا لقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة احترازًا من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر موافقة على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين خلال شهر رمضان.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بالمملكة العربية السعودية، حتى مساء اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 20 ألف إصابة، فيما بلغت الوفيات داخل المملكة 152 حالة وفاة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك