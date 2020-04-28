 نادية الجندي تنتصر علي نبيلة عبيد وتحتفل بخطوبة ابنتها في الفيلا - بوابة الشروق
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نادية الجندي تنتصر علي نبيلة عبيد وتحتفل بخطوبة ابنتها في الفيلا

نادية الجندي
نادية الجندي

نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 2:44 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 2:44 ص

في الحلقة الرابعة من مسلسل "سكر زيادة" نجحت عصمت-نادية الجندي- في فرض رغبتها بالقوة علي عدوتها اللدودة كريمة-نبيلة عبيد- في إقامة حفل خطوبة ابنتها في الفيلا التي يتصارعان علي أحقية كل واحدة منهما بملكيتها، وشهدت الحلقة محاولات والدة عصمت-سميحة ايوب-في تهدئة الأجواء بين الطرفين إلي أن ياتي الحل السحري لحل الازمة، وتبدا عصمت في استقبال ابناءها لإقامة حفل الخطوبة، وتطلب ابنتها ان توافق امها علي حضور ابوها الحفل وان تعامله عصمت بطريقة جيدة حتي لا يكتشف خطيبها ان امها وأبيها مطلقين فيتركها.واختتمت الحلقة بظهور الفنان بيومي فؤاد وهو يحمل باقة ورد دون ان يكشف عن هويته، المسلسل مأخوذ عن فورمات امريكية وتم تصويره بلبنان وهو من إخراج وائل إحسان.


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