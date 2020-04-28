كشفت مصادر قضائية مطلعة عن استمرار مد جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية تعليق أعمالها حتى 7 مايو المقبل، عدا جلسات إعلام الوراثة، مع استمرار الأعمال الإدارية، للحد من التكدس والتجمعات البشرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر أن القرار تضمن تأجيل نظر كافة الدعاوي أمام جميع الدوائر دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى، مع نظر غرفة المشورة جلسات تجديد الحبس وفق كشف توزيع تقرره كل محكمة.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق والاتفاق بين الهيئات القضائية على اتخاذ كل محكمة إجراءات الوقاية والنظافة والتنظيف والتعقيم على أكمل وجه مع مراعاة منع التكدس والتزاحم قدر الامكان سيما فى صفوف الموظفين، لافتة إلى أن محاكم عديدة من بينها محكمتي شمال القاهرة وقنا الابتدائية، قررتا إلزام المتقاضين والمترددين على مقر المحكمة ارتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول المبنى، حرصا على الصحة العامة.