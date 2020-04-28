محافظ جنوب سيناء يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في رأس سدر

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أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمدينة رأس سدر، لمتابعة عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية وأخرى بالجهود الذاتية، الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتابع المحافظ، خلال جولته مراحل العمل بمتنزه حديقة الطفل، وجدارية مصر الحضارة، وحديقة الصبار بمدخل المدينة، والجاري إقامتهم بالمجهود الذاتي خارج ميزانية الخطة الاستثمارية.

وأكد أنه سيجرى افتتاح هذه الحدائق والمتنزهات لاستقبال الجمهور، عقب انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد –19".

وأثنى على الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي بالمدينة، لتطويرها وتوفير متنزهات للمواطنين، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا، من خلال تكثيف حملات التعقيم اليومية.

رافق المحافظ في جولته، المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والعميد سامح المتولي، نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية و الشعبية بالمدينة.