وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون لمساعدة لبنان مع صندوق النقد الدولي

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن تأييد فرنسا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تعده الحكومة اللبنانية، مشيرا إلى استعداد بلاده لمساعدة لبنان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الفرنسي مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب. بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني.

وأشار البيان إلى أن لودريان شدد خلال الاتصال الهاتفي على أن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لـ "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقة بوباء كورونا.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كلا من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.

على صعيد متصل، أعلن وزير المالية اللبناني غازي وزني، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي برونو لومير، والذي أكد دعم فرنسا لخطة لبنان في شأن اعتماد حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومشددا على ضرورة تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة من لبنان.

من ناحية أخرى، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، وجوب تعاون لبنان مع صندوق النقد الدولي في سبيل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن بلادها ستقدم مساعدات إنسانية إلى لبنان لمساعدته في مكافحة وباء كورونا وذلك عن طريق الجامعة الأمريكية في بيروت.

وأعربت السفيرة الأمريكية – خلال لقاء عقدته مساء اليوم مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب – عن استيائها من "الطابع غير السلمي الذي يطغى على المظاهرات التي يشهدها لبنان حاليا". بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني.

ويشهد لبنان موجة ثانية من التظاهرات الحاشدة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والتدهور البالغ في الأحوال المعيشية والغلاء الكبير جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بصورة كبيرة، حيث انطلقت تظاهرات قبل عدة أيام تحت شعار "ثورة الجوع" .

وانطوت بعض التحركات الاحتجاجية على أعمال شغب وعنف، لاسيما في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) حيث وقعت مواجهات واشتباكات حادة وعمليات كر وفر على مدى يومي أمس واليوم بين المتظاهرين وقوات الجيش.