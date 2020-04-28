الشرطة النرويجية تلقى القبض على رجل أعمال للاشتباه في تواطئه لقتل زوجته

ألقت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد أغنى رجال الأعمال البلاد، والذي اختفت زوجته عام 2018، وذلك للاشتباه في تواطئه لقتلها.

وجرى إلقاء القبض على توم هاجن -70 عاما- وهو في طريقه إلى عمله.

وكانت آن إليزابيث هاجن، زوجة هاجن، قد اختفت في 31 أكتوبر 2018 من منزلها. ومازالت مفقودة.

وقال ممثل الادعاء اسي كسجتاد اريكسون في مؤتمر صحفي: "الشبهات المحيطة بهاجن تزداد مع مرور الوقت".

وقال تومي بروسكي، الذي يترأس التحقيقات ضد هاجن: "لم يكن هذا حادث اختطاف، لقد كان جزءا من خداع مخطط متعمد".

ومن المقرر أن يمثل هاجن أمام المحكمة غدا الأربعاء للنظر في احتجازه.

وكانت السلطات تتعامل مع القضية في بادئ الأمر على أنها قضية اختطاف. مع ذلك، قالت الشرطة في يونيو الماضي إن الضحية ربما تكون قُتلت، وأنها تعمل على افتراض أن اختفائها كان محاولة للتغطية على قتلها.