يرتبط شهر رمضان في عقول ووجدان عشاق كرة القدم بالعديد من الأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، بخلاف الطقوس الدينية وأداء شعائر الشهر الكريم، إلا أنه كان أيضًا شاهدًا على بعض المباريات المميزة والتي تظل عالقة في الأذهان لسنوات طويلة.

وتستعرض بوابة الشروق ذكرى 27 مايو من عام 2019، عندما انتظرت جماهير الزمالك إنهاء فترة طويلة من الجوع والعطش ليس للأكل أو الشرب في يوم رمضاني بل لبطولة إفريقية غائبة منذ 17 عامًا.

وخاض الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان ، حيث أُقيمت مباراة الذهاب في ساعة متأخرة من إحدى ليالي شهر رمضان وانتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيفة في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أُقيمت بمدينة بركان.

في مباراة العودة احتشدت جماهير الزمالك في ملعب برج العرب منذ الظهيرة، انتظارًا لتحقيق حلم غائب يعيد للأبيض بريقه إفريقيًا وقاريًا، ليتمكن أبناء المدرب السويسري كريستيان جروس من الفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء أحرزها محمود علاء.

هدف المدافع محمود علاء لم يكن كافيًا لتتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفائز باللقب الإفريقي.

وأهدر نهضة بركان الركلة الأولى، فيما أحرز كلًا من خالد بوطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعة ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ركلات الأبيض الخمس بنجاح، لتعيش جماهير الزمالك واحدة من أفضل لياليها في السنوات الأخيرة.