انخفاض طاقة قطاع الشحن الجوي عن حجم الطلب الفعلي

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن شركات الطيران في العالم لم يعد لديها الطاقة التشغيلية الكافية لتلبية الطلب العالمي على الشحن الجوي، مع وقف أساطيل الطائرات عن العمل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد الموجود مقره في جينيف إلى أنه في حين تراجع الطلب على الشحن الجوي بأكثر من 15% سنويا، تراجعت الطاقة التشغيلية للشحن الجوي بنسبة 23% خلال الشهر نفسه.

وقال ألكسندر دي جونياك إنه "يجب علاج هذه الفجوة بسرعة لأنه يجب وصول الإمدادات الحيوية إلى الأماكن المطلوبة".

وفي حين بدأت شركات الطيران تعديل طائرات الركاب لتصبح طائرات شحن، دعا الاتحاد الحكومات إلى إزالة القيود البيروقراطية المفروضة على رحلات الطيران العارض وإعفاء أطقم طائرات الشحن من قواعد الحجر الصحي.

وحذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي من ان النقص الحالي في الطاقة التشغيلية لقطاع الشحن الجوي سيكون قصير المدى نظرا لانه من المتوقع أن يوجه الركود الاقتصادي العالمي ضربات جديدة إلى قطاعات الصناعات التحويلية في العالم وبالتالي للطلب على النقل الجوي.