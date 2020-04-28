وزير الاقتصاد الألماني يعتزم تصعيب الاستحواذ الأجنبي في القطاع الصحي

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير تشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصحي خلال أزمة جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء أن الحكومة الاتحادية سيكون بمقدورها في المستقبل مراجعة مساهمات المستثمرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إذا تجاوزت هذه المساهمات نسبة 10% من أسهم الشركة، وذلك إذا كانت الشركة تعمل في مجال تطوير أو إنتاج اللقاحات أو الأدوية أو مستلزمات الحماية الطبية أو منتجات طبية أخرى لعلاج الأمراض شديدة العدوى.

وحتى الآن، تنطبق هذه القاعدة عندما تتخطى المساهمات الأجنبية حاجز 25%.

وبرر ألتماير التعديلات قائلا: "نحتاج إلى معرفة عمليات الاستحواذ الحاسمة للشركات من دول (خارج الاتحاد الأوروبي) في قطاع الصحة في الوقت المناسب، وأن نكون قادرين على التحقق منها".

وأوضح ألتماير أن الأمر لا يدور حول التشكيك في مكانة ألمانيا كمركز مفتوح للاستثمارات، مضيفا في المقابل أنه يتعين أن تكون الحكومة الألمانية قادرة على إلقاء نظرة فاحصة عندما يتعلق الأمر باللقاحات والأدوية ومسلتزمات الحماية، وقال: "بهذه الطريقة يمكننا الحيلولة دون تسرب التقنيات الطبية وإمكانيات الإنتاج الحيوية بالنسبة للإمدادات الصحية لمواطنينا إلى الخارج".

ويتعين إقرار مجلس الوزراء الألماني على مسودة ما يسمى بـ"مرسوم التجارة الخارجية" حتى يصبح نافذا.