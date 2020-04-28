تحرير طفل عقب اختطافه لطلب فدية مالية في سوهاج

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدرية أمن سوهاج من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراحه وإعادته.

وتبلغ لمركز شرطة المنشأة من "مدرس" - مُقيم بندر المنشأة- بغياب نجل شقيقه 6 سنوات أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز، وقرر أن شقيقه يعمل مدرس بإحدى الدول العربية، وتلقيه اتصال من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح الطفل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة 4 عمال جميعهم مُقيمين بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وأمكن تحرير المختطف من مكان احتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين كائن بالظهير الصحراوي بدائرة المركز، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهليته على إعادته مقابل مبلغ مالي كفدية، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .