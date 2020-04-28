غرفة التجارة والصناعة الألمانية تسعى لتطوير حلول رقمية في إطار مكافحة كورونا

دعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية إلى تعزيز استخدام التطبيقات، وغيرها من الوسائل الرقمية، في إطار مكافحة وباء كورونا.

وأشارت شبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى ورقة مقترحات سلمتها الغرفة مطلع الأسبوع الجاري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير وقادة أحزاب الائتلاف الحاكم.

ونقلت الشبكة عن الورقة: "تساعد الحلول الرقمية في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، في حياتنا اليومية دون الاضطرار للبقاء في المنزل".

وتتضمن مقترحات الغرفة، ضمن أمور أخرى، تقييد الوصول لمناطق المشاة والمتاجر والفنادق من خلال طريق تذاكر يمكن إصدارها بواسطة تطبيق.

وأوضحت الغرفة أن مثل هذا النظام يمكن أن يساعد في إعادة فتح المطاعم والمقاهي، لافتة إلى أنه يمكن أيضا تحذير مستخدمي الهواتف الذكية عبر إشعارات، حال كانت كثافة الركاب عالية للغاية في الحافلات أو القطارات، على سبيل المثال.