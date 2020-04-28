انخفاض حالات كورونا بالعناية المركزة في تركيا لليوم الخامس على التوالي

انخفض عدد مرضى فيروس كورونا المستجد الذين يحتاجون إلى رعاية مكثفة لليوم الخامس في جميع أنحاء تركيا، في حين ارتفع عدد المرضى الذين خرجوا من المستشفيات إلى أعلى مستوى له منذ بدء تفشي المرض قبل 50 يوما، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في منشور عبر تويتر إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوورنا يبلغ الآن 114653 حالة، أو أعلى من أمس الاثنين بنسبة 1ر2 %. وسجلت الوزارة 92 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الوباء إلى 2992.

وتعافى أكثر من 5000 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 38809.

وبلغ عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات إلى 1621 مريضا، مقارنة بـ 1922 مريضا في الذروة في اليوم الـ 41 من تفشي الوباء.

وتدرس تركيا في ظل وجود علامات على توقعات معتدلة بشأن الوباء ما إذا كانت ستبدأ في إعادة فتح اقتصادها.