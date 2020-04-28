دبي تأمل في فتح أبوابها للسائحين بداية من يوليو

تأمل إمارة دبي في إعادة فتح أبوابها للسائحين بداية من مطلع يوليو القادم، بعدما قررت الشهر الماضي تعليق معظم حركة الوصول إليها ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء، إن العملية ستكون تدريجية، وقد يتم تأجيلها حتى سبتمبر، بناء على التوجهات العالمية.

وأضاف أن "الكثير من الدول لا تزال مغلقة، ويتعلق الأمر بصورة أكثر بالمشاورات الثنائية.. هل سيكون يوليو هو الموعد الذي ستبدأ فيه الأمور بالفتح ببطء؟ هل سيكون سبتمبر؟ نحتاج فقط للتأكد من أننا مستعدون إذا ما بدأت الأمور بصورة مبكرة عن المتوقع".

وتجتذب دبي، التي أمضت سنوات لتحويل نفسها للمركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، الملايين من الزائرين سنويا بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.

واستقبلت دبي 7ر16 مليون سائح العام الماضي، وفقا للتقديرات الرسمية. وظلت الهند والسعودية وبريطانيا أهم أسواق الإمارة لسنوات، إلا أن عدد الزائرين الصينيين كان بدأ في الارتفاع بسرعة.