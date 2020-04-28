روسيا تتوقع أن يتجاوز متوسط سعر النفط خلال العام الحالي 30 دولار للبرميل

تتوقع وزارة الطاقة الروسية، أن يبلغ متوسط سعر النفط في الأسواق العالمية خلال العام الحالي أكثر من 30 دولارا للبرميل، بحسب ألكسندر جلادكوف رئيس إدارة إنتاج ونقل النفط والغاز في الوزارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزارة الطاقة الروسية تدرس سبل دعم شركات الخدمات النفطية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة النفط العالمية حاليا وانخفاض الأسعار إلى أقل من 20 دولارا للبرميل من خام برنت القياسي.

كانت شركة تاتنفت وغيرها من شركات إنتاج النفط في روسيا قد أرسلت مقترحات إلى الحكومة بشأن كيفية دعم شركات الخدمات النفطية بما في ذلك إجراءات دعم الدولة لها.

يذكر أن بنك روسيا المركزي يتوقع أن يكون متوسط سعر الخام الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي في حدود 15 دولار للبرميل.