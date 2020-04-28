شفاء 9 حالات من كورونا وخروجهم من العزل بالمدينة الجامعية في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن تحسن وخروج 9 حالات، من بينهم واحدة متلازمة داون، من العزل بالمدينة الجامعية في سبرباي، والذين استقبلوا نبأ تعافيهم وسط أجواء من البهجة.

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بعد عمل الفحوصات والإشعات تحولت النتائج إلى "سلبية" وتبين شفاء الـ9 حالات، مشيرا إلى أن باقي الحالات في صحة جيدة وسيتم خروجهم تباعا.

وأكد الدكتور محمد السويدي مسئول مكافحة العدوى بالعزل الصحي في المدينة الجامعية، تحسن صحة المصابين، ومتابعة حالتهم وإجراء التحاليل بصفة دورية، لافتا إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم خروج عدد كبير من الحالات.