نائب محافظ الغربية: تسليم جراج عبد المنعم رياض بطنطا خلال 15 يوما

أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه جاري الانتهاء من أعمال وتسليم جراج عبد المنعم رياض بمدينة طنطا خلال 15 يوم على الأكثر، موضحا، أن الجراج يعد الأول من نوعه بمحافظة الغربية ، والذي سيعمل وفق أحدث الانظمة الالكترونية والسلامة البيئية والأمان .

وأشار نائب محافظ الغربية إلى أن الجراج مقام على طابقين تحت الأرض على مساحة 4200 م2 ويتسع ل 200 سيارة مشيرا الي ان عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، كما سيساهم الجراج في زيادة فى الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة المحطة والتى تم اختيارها كموقع للمشروع نظراً لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية.

وأضاف، أن الجراج سيتم تحويله لجراج إلكتروني، بما يساهم في عملية دخول وخروج السيارات في بضع دقائق ، والقضاء على إنتظار السيارات بميدان المحطة والشوارع المحيطة به، جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الغربية للجراج يرافقه مدير مديرية الإسكان بالمحافظة.