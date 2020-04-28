 النمسا والصين يؤكدان استمرار التعاون المشترك لمواجهة وباء كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النمسا والصين يؤكدان استمرار التعاون المشترك لمواجهة وباء كورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 أبريل 2020 - 10:19 م

بحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع نظيره الصيني وانج يي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت مصادر في الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء إن وزيري خارجية النمسا والصين بحثا أيضا تعزيز العلاقات الممتازة بين البلدين كما ناقشا تجاربهما مع التدابير ضد وباء كورونا.

ولفت بيان للخارجية النمساوية إلى التزام البلدين بدعم الجهود الدولية لمواجهة كورونا واستمرار تبادل أفضل الممارسات وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في ضوء الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام المقبل.

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