أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" إلى 15728 حالة، و210 حالات وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويتخذ الاحتلال الإسرائيلي عدة إجراءات من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عودة الموظفين لديها، على أن يعملوا بدوام كامل، بدءًا من الأحد المقبل، وكذلك صادقت على عودة العملية التعليمية بشكل تدريجي، مع الالتزام بكل التعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.