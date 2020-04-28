«ساس» للطيران تعتزم تسريح نصف عمالها بسبب أزمة كورونا

أعلنت شركة الطيران الاسكندنافية "ساس"، اليوم الثلاثاء، اعتزامها تسريح نحو نصف عدد العاملين لديها بما يعادل 5000 موظف دائم بسبب حالة الشلل التي أصابت حركة الطيران في العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ريكارد جوستافسون الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "في ظل القيود الحالية، تتوقع ساس نشاطا محدودا خلال فصل الصيف المهم، علاوة على ذلك فإن الأكثر احتمالا أن تحتاج عودة الطلب على الطيران لمستوياته قبل انتشار كوفيد-19 إلى عدة أعوام".

وأضاف أن "كوفيد-19 فرض على ساس واقعا جديدا غير مسبوق سيستمر تأثيره ليس فقط لشهور وإنما لسنوات مقبلة".

وتتضمن خطة خفض العمالة في ساس تسريح حوالي 1900 عامل في السويد و1300 عامل في النرويج و1700 في الدنمارك. وكان إجمالي عدد العاملين في ساس قد بلغ بنهاية يناير الماضي 10300 عامل.

وقالت ساس إن فترة الإخطار للعمال الذين تقرر الاستغناء عنهم تبلغ في المتوسط 6 أشهر قبل تنفيذ القرار.

وتعتزم الشركة الدخول في محادثات مع النقابات العمالية والأطراف الأخرى ذات الصلة بشأن خطة شطب الوظائف وفقا للقوانين القائمة في كل دولة.

وقالت الشركة إن هدف المحادثات هو "تقليل عدد الوظائف التي سيتم شطبها" بالفعل.

وقال جوستافسون في تصريح لإذاعة "إس.في.تي" السويدية، إن الشركة تأمل في الحصول على القروض التي قررتها حكومتا الدنمارك والسويد، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على هذه القروض في الأسبوع الماضي فقط.

كانت حكومتا السويد والدنمارك اللتان تمتلكان معا حوالي ثلث أسهم "ساس" قد اعلنتا في مارس الماضي اعتزامهما تقديم ضمانات قروض بقيمة 3 مليارات كورون (300 مليون دولار) للشركة على أساس أنها تلعب دورا رئيسيا في حركة النقل بالبلدين.