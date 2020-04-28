بدأت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "سلطانة المعز"، بقرار من النيابة بحبس "شمس" الذي يقدمه الفنان محمد شاهين، لمدة 45 يوما، في حضور شقيقه "نعيم" الذي يجسد دوره الفنان محمود عبدالمغني، والمحامي سلام جابر الذي يؤدي بدوره الفنان أحمد ماجد.

وقررت سلطانة التي تقدم دورها الفنانة غادة عبدالرازق، الذهاب مع شقيقها سلام للمحكمة، ومساندته في المرافعة من أجل تبرئة شمس.

وطلب سلام حضور بعد الشهود خلال المرافعة الأولى، وهم ضابط الأمن الذي قبض على شمس والطبيب الشرعي ليحضرا في اليوم التالي من المرافعة.

وحدد سلام براءة شمس من خلال أسئلته للضابط والطبيب الشرعي، ليتم توضيح براءته، بعدما كان متورطا في جريمة قتل والإتجار بالبشر.