رئيس الوزراء الفرنسي يعرض خطة إنهاء الإغلاق العام على البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدواردو فيليبي أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، بدء حكومته في التخطيط لجدول إنهاء الإغلاق العام في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فيليبي -حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إن "الوضع فريد من نوعه.. من كان ليتصور إغلاق المدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم وأغلب الأعمال التجارية والمكتبات والملاعب في فرنسا.. لم نعاصر مثل هذا الوضع في بلادنا على الإطلاق ولا حتى خلال الحرب والاحتلال أو الأوبئة السابقة".

وأضاف فيليبي أن "البلاد لا يمكن إغلاقها لفترة طويلة.. إنه أمر فعّال ضد الفيروس، لوقف انتشاره وامتلاء مستشفياتنا وحماية الضعفاء.. لكن الأداة تكون مفيدة فقط إذا كانت على المدى الطويل آثارها الإيجابية أعظم من السلبية.. علينا الاستمرار في التقدم وإنهاء الإغلاق العام".

وأشار فيليبي إلى أنه سيلخص الخطوط العريضة لـ"الاستراتيجية الوطنية" لإنهاء الإغلاق العام في البلاد، لافتا إلى أنه بالمعنى الطبي فإن "علينا تعلم كيفية العيش مع الفيروس.. لن يتوفر المصل على المدى القصير ولا يوجد علاج وليس لدينا ما يطلقون عليه مناعة القطيع"، مرجحا ألا يختفي الفيروس من نفسه.

ورغم رسم خطة لإعادة افتتاح الأعمال التجارية في فرنسا وإنهاء الإغلاق العام وعودة الناس إلى وظائفهم مرة أخرى، فإن فيليبي أكد أن مباريات دوري كرة القدم لن تعود قبل أغسطس المقبل.