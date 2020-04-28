المغرب يتوقع انكماشا اقتصاديا بمعدل 9ر8% خلال الربع الثاني

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، ان الاقتصاد سيسجل خلال الربع الثاني ممن العام الحالي انكماشا بمعدل أعلى من التوقعات السابقة.

وأشارت المندوبية المعنية بالتخطيط الاقتصادي في المغرب إلى أنها كانت تتوقع في يوم 7 أبريل الحالي انكماش الاقتصاد بمعدل 8ر3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين تشير التوقعات الحالية إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 9ر8% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المندوبية القول إنها تتوقع فقدان 7ر29 مليار درهم (3 مليارات دولار) من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي.

في الوقت نفسه عدلت المندوبية بيانات نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7ر0% مقابل 1ر1% وفق التقديرات الأولية المنشورة يوم 7 أبريل.

وجاء إعلان بيانات إجمالي الناتج المحلي المعدلة اليوم بعد قرار السلطات المغربية تمديد فترة الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد لمدة شهر إضافي.

يأتي ذلك في حين منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المغرب نظرة مستقبلية سلبية بما يعني إمكانية خفض التصنيف الائتماني للمغرب خلال الشهور المقبلة.