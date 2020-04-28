الحكومة الألمانية تعتمد على «تيلكوم» و«ساب» في تطوير تطبيق مكافحة كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تتولى شركتا "تيلكوم" للاتصالات و"ساب" للبرمجيات تطوير تطبيق مكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وزارتا الصحة والداخلية وديوان المستشارية في برلين أن أساس التطبيق سيكون "هندسة برمجية غير مركزية" تتيح إمكانية إبلاغ المواطنين بمخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا المستجد في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يتمكنوا من عزل أنفسهم في الوقت المناسب، وبالتالي كسر سلاسل العدوى.

وعقب الانتهاء من تطوير التطبيق، سيتولى معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية وغير المعدية إصداره.

وبحسب البيانات، فإنه من المخطط في المرحلة الثانية تأسيس خادم بحثي يستخدم بيانات تحت أسماء مستعارة لتحليل جودة التطبيق بناء على تبرع طوعي للبيانات من قبل المستخدمين.