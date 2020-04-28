خبراء الأرصاد البريطانية: أبريل أكثر الشهور حرارة في بريطانيا وفق السجلات

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قال مكتب الأرصاد في بريطانيا إن شهر أبريل الحالي والذي تمتع فيه البريطانيون بالسماء الزرقاء والشمس الساطعة يعد أكثر الشهور حرارة وفقا للسجلات.

وقال خبراء الأرصاد إن أبريل الحالي كان من المتوقع أيضا أن يسجل أكثر الشهور جفافا وفقا للسجلات، لكن الأمطار الغزيرة ستبدأ في الهطول خلال الأيام المتبقية من الشهر ما يعرقل فرص الجفاف، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأرصاد بوني دياموند إن الأرقام المؤقتة تشير حتى الآن إلى وجود تقارب مع الأرقام المسجلة عام 2015.

وأضافت "ان البلاد مرت بمرتفع جوي أغلب الشهر ما جاء بالشمس المشرقة والظروف المناخية الجافة والسماء الزرقاء ودرجات الحرارة المرتفعة."