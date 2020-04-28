كافو يشارك في الجلسات المباشرة لبرنامج «الجيل المبهر» التابع لمونديال 2022

أعلن الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم الثلاثاء انضمام الأسطورة البرازيلية كافو، الفائز ببطولة كأس العالم، وسفير اللجنة العليا، إلى جلسات البث المباشر التفاعلية للجيل المبهر عبر الإنترنت، ليقدم للمتابعين مجموعة من النصائح المهمة حول القيادة، والتفكير الإيجابي، في ظل تطورات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وخلال جلسة البث المباشر عبر حساب الجيل المبهر على إنستجرام غداً الأربعاء؛ يُلقي كافو الضوء على أبرز المحطات خلال رحلة قيادته منتخب البرازيل نحو الفوز بلقب بطولة كأس العالم في عام 2002، كما يناقش بعض الوسائل التي يمكن لكرة القدم أن تساعد من خلالها في ترسيخ المهارات القيادية لدى الشباب.

وفي تصريح لها على الموقع الرسمي للجنة حول انضمام كافو إلى أنشطة البث المباشر؛ قالت السيدة موزة المهندي، مديرة إدارة التسويق والاتصال في برنامج الجيل المبهر: "نتطلع إلى التعرف على تفاصيل رحلة سفيرنا، أسطورة كرة القدم البرازيلية، النجم كافو، وتجربته كقائد مميّز في عالم كرة القدم. إنه بلا شك نموذج للاعب الذي استفاد من القيم الإيجابية لكرة القدم في إلهام ومساعدة شباب الجيل المبهر."

وشهدت جلسات الجيل المبهر التفاعلية عبر إنستجرام إلى الآن مشاركة أكثر من 70 ألف متابع من أنحاء العالم، ويهدف البرنامج عبر أنشطته المباشرة إلى مواصلة مساعيه لتحقيق مهمته، مستفيدا من قوة تأثير كرة القدم في تعليم المهارات والقيم الحياتية المهمة للشباب والأطفال.

يعد كافو اللاعب الثاني الفائز ببطولة كأس العالم الذي يشارك في جلسات الجيل المبهر عبر إنستجرام، وذلك بعد مشاركة النجم الإسباني تشافي.

ومن المنتظر أن يشارك في جلسات البث المباشر للجيل المبهر خلال الأسابيع المقبلة النجم الكاميروني صامويل إيتو، ونجم الكرة الأسترالية تيم كاهيل، حيث يستعرض كل منهما مسيرته مع عالم كرة القدم، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من النصائح الصحية، وتمارين اللياقة البدنية.

وكان كافو أحد أبرز المشاركين في يوم أساطير الفيفا في ديسمبر الماضي، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى لمهرجان الجيل المبهر بالدوحة، حيث شارك في مباراة كرة قدم مع نخبة من نجوم اللعبة وشباب شاركوا في المهرجان.

يشار إلى أن الجيل المبهر هو برنامج الإرث الإنساني والاجتماعي لبطولة كأس العالم 2022، ويعمل للإفادة من قوة كرة القدم وشعبيتها للتأثير إيجابيا على حياة الأفراد، وإحداث التنمية المستدامة في مختلف المجتمعات حول العالم.