الكونجرس الأمريكي يستأنف جلساته4 مايو لبحث حزمة تحفيز خامسة لمواجهة تداعيات كورونا

(د ب أ)

أعلن زعماء مجلسي الشيوخ والنواب يوم الاثنين، أن الكونجرس بمجلسيه سيستئنفان أعمالهما في 4 أيار/مايو لبدء العمل على مشروع القانون الخامس هذا العام لمعالجة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، : "إذا كان من الضروري للأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي الشاحنات وعمال البقالة وغيرهم من الأمريكيين الشجعان الاستمرار في إدارة مراكز عملهم بعناية ، فإنه من الضروري إذن أن يدير أعضاء مجلس الشيوخ بعناية أعمالنا وندعمها".

وبعد إعلان ماكونيل أن مجلس الشيوخ سيجتمع في 4 أيار/مايو المقبل، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير إن المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيفعل الشيء نفسه.

وشهدت بالفعل حزمة التحفيز الأخيرة انقساما بسبب الخلافات الحزبية ، حيث يسعى الديمقراطيون لحصول سلطات الولايات والسلطات المحلية على تمويل حكومي، بينما اتهم ماكونيل الحكام الديمقراطيين بسوء الإدارة المالية قبل تفشي الجائحة.

وفي تغريدة له يوم الاثنين، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب:" لماذا يتعين على المواطنين ودافعي الضرائب في أمريكا إنقاذ الولايات ذات الإدارة الضعيفة (مثل إلينوي، على سبيل المثال) والمدن، في جميع الحالات التي يديرها الديمقراطيون، في حين أن معظم الولايات الأخرى لا تبحث عن مساعدات الإنقاذ؟" .

ومرر الكونجرس الأمريكي مبلغًا غير مسبوق في سلسلة من التحفيزات المالية – نحو 3 تريليون دولار- مع منح العديد من الأمريكيين بشكل مباشر ما مقداره 1200 دولار.

واستهدفت أحدث حزمة تحفيز بقيمة 484 مليار دولار، والتي تم تمريرها في أواخر آذار/مارس الماضي، مساعدة الشركات الصغيرة والمستشفيات، وقدمت تمويلًا جديدًا لجهود إجراء اختبار الفحص للكشف عن فيروس كورونا.